В Германии увидели в эгоизме Трампа угрозу «ядерной напасти»

30.05.2020, 13:48, Новости дня

Националистический и эгоистичный курс американского лидера Дональда Трампа подрывает основы контроля над вооружением. Он выходит из договоров, делая ставку на непредсказуемость, недоверие и страх, а это угрожает миру «ядерной напастью», но люди слишком озабочены коронавирусом, чтобы это осознать, сетует автор немецкого издания Die Zeit Михаэль Туман.

Туман указал, что «в голове не укладывается то, как расслабленно американцы и европейцы поначалу отреагировали на бушующую в Китае эпидемию», передает «ИноTV».

«Как будто вирусы соблюдают границы», – недоумевает автор.

Однако проблема в том, что схожим образом Запад реагирует и на угрожающую миру «ядерную напасть».

«Почти каждый день мы узнаем о создании новой боевой системы или разрыве очередного договора о разоружении. Но мы слишком озабочены пандемией и не осознаем, что другие угрозы – глобальное потепление и гонка вооружений – выходят из-под контроля», – подчеркнул журналист.

Так, Трамп вышел из Договора об открытом небе – американцам он не нужен, потому они могут получать необходимые разведданные с помощью спутников. Однако реальная ценность этого соглашения заключалась в том, что он создавал доверительную атмосферу в отношениях США, Европы и России. Во время совместных полетов солдаты разных стран знакомились и общались друг с другом.

Туман указывает, что РФ якобы наложила «недопустимые» ограничения на перелеты над своей территорией. Таким образом, по его мнению, обе ядерные державы не ценят договор.

«Это опасно: ведь таких точек соприкосновения между солдатами НАТО и российскими военными слишком мало», – предостерегает автор.

Ранее Трамп уже разрывал договоры, которые формируют доверие или основываются на нем: ядерная сделка с Ираном, ДРСМД, Международный договор ООН о торговле оружием. В своей работе он делает ставку на непредсказуемость, недоверие и страх, считает немецкий журналист.

Впрочем, в РФ и США есть дипломаты и военные, которые осознают угрозу, и они прилагают все возможные усилия для того, чтобы спасти соглашения и прекратить нарушения, пишет Туман.

Например, некоторые в США хотят продлить СНВ-III. Они осознают важность контроля за вооружением, но не могут пробиться в Белый дом.

Трамп же настаивает на включении Китая в договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, но по сравнению с США ядерный арсенал Китая очень мал.

«В результате у него появится новая отговорка для того, чтобы выйти из СНВ-III. В сфере ракетного вооружения Трамп следует тем же курсом, что и со всеми остальными договорами: США не должны позволять никому и ничему себя сдерживать. Однако этот националистический и эгоистичный курс подрывает основы контроля над вооружением», – заключает Туман.

Ранее отказ Трампа от Договора по открытому небу назвали ударом по НАТО. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о решении США выйти из ДОН.