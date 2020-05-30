 

Путин предложил членам Совбеза обсудить позицию по ДОН и СНВ-3

30.05.2020, 13:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин предложил членам Совета безопасности определить позицию Москвы в связи с выходом США из Договора по открытому небу (ДОН), а также обсудить судьбу договора СНВ-3, по которому так и не удалось начать серьезных переговоров с американской стороной.

Путин сообщил на совещании с постоянными членами Совбеза, что в субботу необходимо обсудить «текущие вопросы внутренней безопасности и международной повестки дня», передает РИА «Новости».

«Что касается последней, то, конечно, надо определить нашу позицию окончательно в связи с выходом Соединенных Штатов из договора по открытому небу. Да и СНВ-3, по сути, скоро закончится, а серьезных переговоров по этой теме важнейшей не только для нас, но и для всего мира, думаю, так и не удалось начать. Поэтому надо поговорить на эту тему», – добавил глава государства.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. В НАТО призвали США не делать этого.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о решении США по ДОН.



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