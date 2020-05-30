Подростки потушили Вечный огонь в Нижнем Тагиле. Видео

30.05.2020, 13:45, Новости дня

Вечером в пятницу, 29 мая, молодые люди залили водой Вечный огонь на площади Славы в Нижнем Тагиле – действия юных вандалов запечатлела камера видеонаблюдения.

На записи видно, что юноши целенаправленно подошли к монументу и залили пламя жидкостью из бутылки, после чего удалились.

Как сообщают СМИ, к поискам подозреваемых уже подключились сотрудники правоохранительных органов.

Отметим, что в последнее время в разных городах РФ участились случаи неподобающего отношения к мемориалам. Так, в подмосковном Одинцове мужчины грели воду в ведре на Вечном огне, в Кронштадте мужчина и две женщины додумались пожарить на пламени сосиски, а в Черноголовке был растоптан венок у памятника в честь Великой Победы.

Примечательно, что в подавляющем большинстве случаев стражам порядка удается оперативно выйти на след подозреваемых, некоторым из которых грозит наказание с перспективой реального лишения свободы.