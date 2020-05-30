Модернизация и нацпроекты: Мурашко о ситуации в здравоохранении

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30.05.2020, 13:45, Новости дня

В России первичное звено здравоохранения​​​ будет модернизировано. В условиях новых вызовов амбулаторно-поликлинические подразделения должны принимать заболевших с распределением потоков взрослых, детей, людей с температурой. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Он отметил, что уже выработанные решения могут впоследствии применяться для модернизации первичного звена.

По словам министра, борьба с коронавирусом COVID-19 обойдется российским бюджетам всех уровней в 500 миллиардов рублей. Мурашко уточнил, что в сумму входят инвестиции, перепрофилирование, вопросы заработной платы и так далее.

"Правительство не приостановило ни одного национального проекта по объемам финансирования, и это очень ключевой элемент нашего с вами развития на предстоящие этапы", — сказал глава Минздрава.

В то же время, Мурашко отметил неэффективность использования средств на нацпроекты в первом квартале этого года.

"Январь-февраль были достаточно спокойными для медицинской помощи, но были потрачены на какую-то раскачку и, к сожалению, прошли неэффективно", — сообщил Мурашко. По оценкам Минздрава, объемы расходов по бюджетам регионов не превышали 10 процентов​​​.



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