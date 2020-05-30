Штраф за отказ от прививок: разъяснения

30.05.2020, 13:45, Новости дня

Проект нового КоАП (Кодекс об административных правонарушениях) предусматривает штрафы за отказ от прививок только для профессиональных групп риска, объяснил замминстра юстиции Денис Новак.

Граждан, прививающихся в рамках нацплана по прививкам, это не касается. Однако административная ответственность наступает, если гражданин не выполнил свою обязанность привиться, когда это предусмотрено законом о санитарно-эпидемиологическом контроле (при посещении неблагополучной страны, например).

Новак добавил, что норму и размер ответственности прорабатывали еще в первой версии и с участием Роспотребнадзора, передает ТАСС.

В свою очередь Роспотребнадзор подтвердил, что штраф до 7 тысяч рублей за отказ от вакцинации и медосмотров будет налагаться только на представителей профессиональных групп риска, сообщает "Интерфакс".

В то же время экс-глава Роспортребнадзора Геннадий Онищенко назвал такой закон поспешным и излишним, поскольку он нарушает норму об иммунопрофилактике, предполагающую информированное согласие, а не принудительность.

Онищенко напомнил о ситуации с вакцинацией в России. Так, в прошлом году от гриппа привились 60 миллионов россиян.

Министерство юстиции разместило на портале правовой информации проект нового КоАП в субботу. Согласно документу, отказ от установленных законом прививок обойдется гражданину в сумму до 7 тысяч рублей.