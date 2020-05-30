Компания Mitsubishi отзывает свыше 141 тысяч автомобилей

30.05.2020, 13:40, Новости дня

Японский автомобильный гигант Mitsubishi намерен в мае начать программу по отзыву своих автомобилей.

Сообщается, что вынужденная мера относится к 141 тысяче транспортных средств. В компании анонсировали, что техническую доработку осуществят в отношении моделей Lancer, Lancer Sportback, Outlander и Outlander Sport нескольких поколений. Причины отзыва касаются подвески, которая имеет высокую вероятность быстрой коррозии. Вместе с тем отзыв коснется и модификаций электрических кроссоверов Outlander PHEV.

Передняя поперечина во всех вышеуказанных машинах имеет существенные отклонения от нормы, из-за чего сохраняется риск резкого обрыва переднего рычага, что может привести к ДТП. В компании сообщили, что все проблемы будут исправлены за счет бренда.