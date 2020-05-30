 

Отечественный внедорожник Chevrolet Niva получил прибавку к цене

30.05.2020, 13:40, Новости дня

Отечественный автогигант «АвтоВАЗ» увеличил стоимость на автомобили Chevrolet Niva.

Вместе с тем новинка подорожала в модификациях, которые относятся к 2020 модельному году. Размер удорожания техники составляет 1-1,3% в разных комплектациях. Самая недорогая версия внедорожника Chevrolet Niva теперь продается за 686 тысяч рублей, тогда как комплектация Camouflage стала дороже до 813 тысяч рублей.

 В максимальной комплектации цена отечественного внедорожника увеличилась до 870 тысяч рублей. Напомним, в апреле уже фиксировали аналогичную меру, которая предполагала удорожание до 7-17 тысяч рублей. До конца нынешнего года автомобиль выйдет в рестайлинговом исполнении.



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