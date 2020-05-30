 

Skoda презентовала обновленное приложение Connect для управления своими авто

30.05.2020, 13:30, Разное

Чешская компания Skoda презентовала обновленное приложение для гаджетов Skoda Connect, которое предназначено для управления их авто. Согласно данным пресс-центра производителя, оно объединит функционал двух приложений, но также появятся новые возможности.
Пользователи обновленного приложения Skoda Connect получат удаленный централизованный доступ к онлайн-сервисам и прямой связи благодаря интерфейсу SmartLink+. В будущем водители получат еще один бонус – единый интерфейс для различных устройств.

По словам Алена Фавея, который является членом правления компании по маркетингу и продажам, Skoda нацелена на то, чтобы постоянно улучшать цифровые приложения. Ранее владельцы автомобилей этой марки сталкивались с тем, что им приходилось выбирать одно приложение из двух. Поэтому, разработчики решили объединить Skoda Connect и OneApp, чтобы все имели возможность бесперебойной связи с транспортным средством и единую точку доступа услуг. Для владельцев смартфонов на iOS и Android новое приложение от Skoda доступно на бесплатной основе.



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