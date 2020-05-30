Мнение: Почему падает рейтинг Путина?

30.05.2020, 13:25, Разное

«Левада-центр» сообщил, что рейтинг Путина упал до 25%. Именно столько россиян сегодня доверяют президенту.

Справедливости ради, другим политикам, по данным опроса «Левада-центра», россияне доверяют еще меньше.

Мэру Москвы Сергею Собянину доверяют всего 4% респондентов. К слову, столько же, сколько и Алексею Навальному. Рейтинг Сергея Шойгу – 14%, премьер-министр Михаил Мишустин – 11%. 16% — вообще никому не доверяют, а 33% не нашлись, что ответить на вопросы опроса.

Тем не менее, рейтинг Путина снизился. Хотя для этого вроде бы нет никаких предпосылок. Путин, по-прежнему, регулярно в телевизоре, вроде бы работает, чтобы спасти россиян от пандемии, раздает поручения…

Но рейтинг все равно не такой, как прежде. Это потому что народ неблагодарный? Не умеет ценить синицу в руках, мечтает о журавле в небе? Не способен разглядеть того, что Путин делает для народа? Не видит стараний Путина, чтобы народу жилось еще более лучше?

Рис. отсюда