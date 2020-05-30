 

Мнение: Почему падает рейтинг Путина?

30.05.2020, 13:25, Разное

«Левада-центр» сообщил, что рейтинг Путина упал до 25%. Именно столько россиян сегодня доверяют президенту.

Справедливости ради, другим политикам, по данным опроса «Левада-центра», россияне доверяют еще меньше.

Мэру Москвы Сергею Собянину доверяют всего 4% респондентов. К слову, столько же, сколько и Алексею Навальному.  Рейтинг Сергея Шойгу – 14%, премьер-министр Михаил Мишустин – 11%. 16% — вообще никому не доверяют, а 33% не нашлись, что ответить на вопросы опроса.

Тем не менее, рейтинг Путина снизился. Хотя для этого вроде бы нет никаких предпосылок. Путин, по-прежнему,   регулярно в телевизоре, вроде бы работает, чтобы спасти россиян от пандемии, раздает поручения…

Но рейтинг все равно не такой, как прежде. Это потому что народ неблагодарный? Не умеет ценить синицу в руках, мечтает о журавле в небе?  Не способен разглядеть того, что Путин делает для народа? Не видит стараний Путина, чтобы народу жилось еще более лучше?

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Не вредные советы: Эллен Дедженерес показала, как сделать правильную защитную маску из подручных средств

18.04 / Дума приняла важные законы о поддержке граждан и бизнеса

27.05 / Мнение: 393 обложки одной и той же книги

10.05 / Ольга Кабо и Алика Смехова нарушили карантин ради посещения оздоровительного центра

24.04 / С марта Россия может ввозить 5 незарегистрированных психотропных лекарств для детей

04.05 / На Колыме спасли заблудившихся туристов и составили на них протоколы за нарушение самоизоляции

10.04 / Мнение: Соль российского бизнеса

13.05 / Профессор Чернышева опровергла эффективность упражнений для повышения умственной активности

25.04 / Мадонна поделилась романтичными снимками с бойфрендом в честь его 27-летия

23.04 / В Подмосковье за месяц создали новый инфекционный центр

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска