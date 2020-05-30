 

В Москве начались задержания участников одиночных пикетов в поддержку Ильи Азара

30.05.2020, 13:22, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuВ Москве у здания ГУ МВД на Петровке начались задержания. Как сообщает корреспондент “МБХ медиа”, в отдел полиции увезли муниципальных депутатов Елену Филину и Андрея Морева, а также активистов Дмитрия Зеленова и Дмитрия Кисиева.

Также полицейскик задержали муниципального депутата Наталью Ремизову.

Причину задержаний силовики не называют. 

 

Пикеты у здания МВД проходят третий день подряд. Сейчас участники акции требуют срочно рассмотреть апелляцию на арест журналиста Ильи Азара, которого арестовали за одиночный пикет в поддержку создателя паблика “Омбудсмен полиции” Владимира Воронцова.

В пятницу у здания ГУ МВД на Петровке, 38, в Москве и в Петербурге полиция задержала более трех десятков участников одиночных пикетов в поддержку Ильи Азара.

Пикеты в Москве, Петербурге и других городах России начались 28 мая. Их участники поддерживают арестованных Илью Азара и активиста Виктора Немытова, которые вышли в пикеты в поддержку арестованного создателя паблика “Омбудсмен полиции” Владимира Воронцова. За это их арестовали на 15 суток.

В пятницу Московский городской суд освободил Виктора Немытова. Суд переквалифицировал статью, по которой его арестовали, с нарушения закона о митингах на нарушение так называемого режима самоизоляции и вместо 15 суток спецприемника оштрафовал активиста на 20 тысяч рублей.



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