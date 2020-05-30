Роднина выступила против фанатов Медведевой и Загитовой

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30.05.2020, 13:16, Новости дня

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина осудила поведение фанатов российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой после Олимпийских игр 2018 года.

Роднина рассказала, что после победы Загитовой она опубликовала запись в Instagram, который вызвал негодование болельщиков, передает «Спорт-Экспресс».

Она написала: «Наши Золотые Девочки! Алину с победой! Мое сердце с Женей!».

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Публикация от Роднина Ирина (@irina.rodnina) 22 Фев 2018 в 10:08 PST

«Через несколько минут в комментариях началась борьба нанайских мальчиков. У наших диванных болельщиков есть чаты, где культивируется нетерпимость. Откуда агрессия, если мое мнение не совпадает с вашим?», – задалась вопросом она.

Напомним, на Играх в Пхенчхане Загитова выиграла у Медведевой 1,31 балла. Кроме того, она является победительницей чемпионата мира и Европы. На счету Медведевой серебро Олимпиады-2018, а также по две победы на первенствах мира и Европы.

В мае 2020 года стало известно, что Загитову и Медведеву включили в состав сборной на следующий сезон.



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