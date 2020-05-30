 

Собчак не подтвердила слухи о своем возвращении на «Дом-2»

30.05.2020, 13:09, Разное

Российская журналистка и блогер Ксения Собчак прокомментировала слухи относительно того, что она собирается вернуться в телевизионное шоу «Дом-2». Она назвала все сплетни фейком, а те, кто их распускает, по мнению знаменитости, просто стараются задеть ее чувства и унизить.
Организаторы шоу «Дом-2» с недавних пор начали приглашать в проект «старичков», которые принимали в нем участие еще в 2004 году. Поэтому у многих возникла мысль, что и Ксения Собчак в итоге не откажется вновь посетить ток-шоу. Кроме того, это все подогревалось слухами, которые журналистка прокомментировала на своем YouTube-канале.

Супруга Константина Богомолова отметила, что «Дом-2» является неплохим шоу, где люди могут научиться строить отношения. Но возвращаться она в проект не собирается. Журналистка удивилась, что кому-то в голову пришла идея создать такого рода фейк. Сейчас знаменитость много времени тратит на работу с каналом и собственными проектами, она ведет в Сети шоу, гостями которого становятся звезды шоу-бизнеса и другие известные люди. Кроме того, Собчак старается чаще бывать с мужем и ребенком.



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