 

В Красноярские неизвестные устроили стрельбу и ограбили инкассаторов

30.05.2020, 12:55, Разное

Двое неизвестных преступников ограбили инкассаторов в Кировском районе Красноярска, открыв по ним стрельбу. Момент происшествия попал на камеру.

На кадрах видеозаписи, опубликованной в СМИ, видно, как двое людей в темной одежде подбегают к банковским сотрудникам сзади, пока те открывают служебную машину. Затем злоумышленники достают оружие и несколько раз стреляют в инкассаторов. После этого они садятся в машину и скрываются.

Двое инкассаторов получили ранения и были доставлены в больницу. Они находятся в состоянии средней тяжести. Грабителей объявили в розыск.



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