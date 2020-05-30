 

“Купил все, что было”: Джанабаева рассказала о странном поведении Меладзе

30.05.2020, 12:55, Разное

Бывшая солистка группы “ВИА Гра” Альбина Джанабаева уже долгие годы счастлива с музыкальным продюсером Валерием Меладзе. Какое-то время певец жил на две семьи, но потом отдал предпочтение Альбине. Теперь щедрый супруг не скупится на подарки и часто радует свою возлюбленную. Накануне он в очередной раз осчастливил Джанабаеву, скупив ради нее “все, что было”.

Неожиданным для певицы презентом стали охапки цветов. Меладзе привез любимой кучу букетов и буквально завалил супругу цветами. “Он купил, по-моему, все, что было. Мы расставили их в вазы. У него был порыв. Это так трогательно”, – откровенничает знаменитость.

При этом артистка рассказала, что они с супругом часто устраивают сюрпризы друг для друга – и для этого не нужен повод или особая дата. Счастливая Джанабаева похвасталась, что муж постоянно придумывает для нее что-то новое и всегда старается удивить любимую.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 5 Дек 2019 в 7:39 PST

Однако несмотря на то, что Валерий Меладзе обладает чарующим голосом, серенады он своей суженной не поет. “Не хочу разочаровывать, но он не поет для меня”, – цитирует звездную исполнительницу “СтарХит”. Иногда продюсер может распеться дома, но порадовать любимую посвященной только ей песней не спешит.

По заверениям Альбины, это вовсе ее не расстраивает – она своему мужу персональные концерты тоже не устраивает.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / Политика: Что даст России, Китаю и США лидерство в создании вакцины от коронавируса

29.04 / “Чайка” на траве: Кейт Бекинсейл поставила пьесу Чехова у себя в саду — на русском языке

16.05 / Марат Башаров схватил за горло беременную подругу

08.05 / Мнение: 7 причин не переезжать в США

14.04 / Личное: Пропуск? Легко!

27.05 / Технологии: SpaceX Илона Маска впервые запускает астронавтов на орбиту. Прямая трансляция

25.04 / Станислав Садальский призвал поклонников после снятия карантина гулять на улице всю ночь

30.04 / Графический процессор AMD для смартфонов Samsung обошёл по производительности Snapdragon 865

09.04 / Медведь загнал россиянина на дерево и съел его запасы

08.05 / На Московской бирже приостановили торги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска