Эксперт объяснил решение Москвы постепенно снимать ограничения

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30.05.2020, 12:48, Новости дня

Власти Москвы контролируют ситуацию с коронавирусом и поэтому решили постепенно снимать ограничительные меры. Такую точку зрения выразил эксперт в сфере развития здравоохранения Юрий Крестинский. Эксперимент по снятию ограничений в Москве начнется 1 июня.

Председатель консультационного совета Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Юрий Крестинский приветствовал постепенное снятие в столице ограничительных мер в связи с коронавирусом.

«По сути плюсы заключаются в контролируемости ситуации. Органы власти, конечно, не скажут: «Все закончилось, все свободны». Народ тогда выйдет на улицы, и существуют определенные риски, связанные с возобновлением эпидемического процесса. Поэтому, конечно, хотят делать постепенно, и оценивать каждый шаг с точки зрения его эффективности, и с точки зрения его последствий», – сказал Крестинский в интервью «Московскому Комсомольцу».

Эксперт добавил, что в ряде регионов «ограничительные меры также практически сведены к нулю». «Поэтому есть города типа Москвы и Петербурга, Нижнего Новгорода и ряда еще регионов, где эпидемическая ситуация действительно напряженная, а есть регионы, которых она коснулась в минимальной степени. И достаточно большое число регионов по сути свели все меры к минимуму», – отметил Крестинский.

Он также опроверг утверждения о том, что из-за ношения маски человек вынужден вдыхать углекислый газ, который выделяют легкие на выдохе.

«Это противоречит законам физики и химии. Если маска старая и влажная, тогда, конечно, она может создавать проблемы с дыханием, и заставлять человека повторно вдыхать уже выдохнутый воздух. Если она давно не менялась, то в той влаге, которая в ней скопилась, могут развиваться болезнетворные бактерии, и скапливаться вирусы, и тогда она может стать причиной, наоборот, инфицирования человека. Но то, что она приводит к вдыханию углекислого газа, это конечно же, антинаучное утверждение», – отметил Крестинский.

Напомним, в Москве приступили ко второму этапу снятия ограничений, в частности, с 1 июня будут разрешены прогулки по графику, составленному для каждого дома. Расписание прогулок было решено опубликовать в виде интерактивной карты. Ранее газета ВЗГЛЯД разъясняла, какие другие ограничения будут сняты в столице с 1 июня.



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