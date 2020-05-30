Ксения Собчак рассказала о том, зачем сняла реалити-шоу о жизни Айзы Анохиной

30.05.2020, 12:42, Разное

Успех проекта “ЯнаСупер” с семьей Плющенко-Рудковской (недавно шоу продали в Польшу в крупный холдинг TVN) вдохновил продюсера реалити-шоу Ксению Собчак продолжить эксперимент с эфиром. Новая героиня – телеведущая Айза Анохина.

История Айзы, ее взаимоотношения с мужчинами, построение бизнеса, жизнь самостоятельной одинокой девушки с детьми показалась мне интересной и мы решили продолжить линейку реалити, которую открыло шоу “ЯнаСупер”. Мне кажется, это будет интересно, ведь у нас появилась совсем другая героиня со своей историей жизни. Надеюсь, несмотря на большие ограничения по съемочному процессу, которые возникли уже во время создания шоу, “Супер Айза” найдет своего зрителя и получит отклик,

– комментирует генеральный продюсер проекта Ксения Собчак.

Айза имеет репутацию одной из самых скандальных и противоречивых персон российского шоу-бизнеса. 35-летняя бизнесвумен, телеведущая, инстаграм-звезда с 3 миллионами подписчиков честно говорит про любовь, секс, ненависть, войну с бывшим мужем Гуфом (российским рэп-исполнителем, сооснователем и участником группы CENTR Алексеем Долматовым), она выкладывает селфи на следующий день после пластической операции. Открытость звезды порой шокирует даже коллег. Кажется, в жизни Айзы не осталось тайн.

Ксения Собчак

В своих социальных сетях я говорю лишь о том, что мне удобно говорить. Но в реалити я показала все, даже то, что иногда лучше скрывать. С другой стороны, если об этом не скажу я, то кто? Смотрите на мои ошибки, на мою неидеальность, на мои эмоции и радуйтесь, что не только у вас может быть все плохо,

– комментирует Айза.

Съемки проекта начались в тот момент, когда героиня решилась на развод со вторым мужем, серфером Дмитрием Анохиным, после четырех лет брака. Далее по классике: раздел бизнеса, борьба за право опеки и десятки бессонных ночей. Но, конечно, она постарается начать новую жизнь и найти ответы на вопросы, которые задает женщина, чья личная жизнь опять не сложилась: “Почему я влюбляюсь не в тех мужчин?”, “Почему это происходит со мной?”, “В чем моя проблема?”.

Будет ли шоу с этой героиней интересно за границей, людям с не типично российским менталитетом – покажет время.

Айза Анохина

Постер нового реалити Ксении Собчак