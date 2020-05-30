 

Смерть афроамериканца в США. Протестующие сожгли третье отделение полиции в Миннеаполисе

30.05.2020, 12:40, Новости дня

В Миннеаполисе после смерти чернокожего американца Джорджа Флойда протестующие 29 мая сожгли третье по счету отделение полиции. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Участники беспорядков ворвались в здание и подожгли его, полицейские были эвакуированы вертолетом с крыши здания.

Городские власти предупредили митингующих, что существует опасность взрывов газопровода на месте пожаров.

В ответ на беспорядки в штат Миннесота направилось около 500 военных Национальной гвардии США.

BREAKING: Minneapolis Police Department’s 3rd Precinct on fire as riots continue https://t.co/GZxYtLYw6B pic.twitter.com/BcuxYsmwor

— FOX 9 (@FOX9) May 29, 2020

This is not a movie. This is America. Please pray for Minneapolis and St. Paul. #Minneapolisprotests pic.twitter.com/pge9NfiGqe

— Joseph Brown (@JBrown3802) May 29, 2020

Флойд умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. 

После смерти мужчины в Миннеаполисе начались беспорядки.  

Демонстранты вышли на улицы и стали забрасывать полицейские участки петардами и бутылками. Во время протестов был разграблен магазин, неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий. Один человек погиб. Родные Флойда обратились к протестующим с просьбой не допускать насилия.

Власти приняли решение о введении Нацгвардии.

29 мая правоохранители арестовали полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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