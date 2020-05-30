 

В США арестовали полицейского, подозреваемого в удушении чернокожего мужчины в Миннеаполисе

30.05.2020, 12:40, Новости дня

В США арестовали полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, после чего тот умер. Об этом сообщает телеканал CNN.

Шовина арестовали по подозрению в непредумышленном убийстве. Он может выйти под залог в $500 тыс.

Семья и адвокат умершего уже заявили, что не удовлетворены таким подозрением. По их мнению, полицейского должны судить за убийство первой степени. 

Продолжается расследование в отношении еще трех полицейских, которые принимали участие в инциденте. 

Флойд умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой.

После смерти мужчины в Миннеаполисе начались беспорядки.  

Демонстранты вышли на улицы и стали забрасывать полицейские участки петардами и бутылками. Во время протестов был разграблен магазин, неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий. Один человек погиб. Родные Флойда обратились к протестующим с просьбой не допускать насилия.

Власти приняли решение о введении Нацгвардии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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