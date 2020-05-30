“Вектор” и Роспотребнадзор рассказали о противокоронавирусной вакцине

30.05.2020, 12:29, Новости дня

Одна из вакцин против новой коронавирусной инфекции, разработанных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, предназначена для интраназального введения — ее можно будет закапать в нос. Об этом рассказал в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцина" на телеканале "Россия 1" генеральный директор центра Ринат Максютов.

По его словам, уже запущено полномасштабное доклиническое исследование данных препаратов как в части эффективности, так и безвредности. По оптимистичным прогнозам первые клинические исследования для самой первой вакцины в "Векторе" рассчитывают начать в конце июня — начале июля, а завершить — в середине сентября.

В рамках лабораторных испытаний заражению новым коронавирусом подвергались, в частности, низшие приматы, рассказал Максютов. Полученные при этом результаты моделируют инфекцию коронавируса COVID-19, как и у человека. Есть значительное количество бессимптомных случаев, когда вирус можно контролировать только по вирусовыделению, отдельные особи температурят, используется и рентгеновская установка для контроля возможных изменений в легких.

Все животные, по словам Максютова, очень хорошо перенесли введение вакцинных препаратов "Вектора": не было никаких подъемов температуры, никаких нежелательных реакций.

Дополнительного ускорения при испытаниях вакцин не требуется, говорит гендиректор "Вектора": нужно и не навредить, и не вколоть бесполезный препарат. Клинические исследования разработанных в центре вакцин против COVID-19 будут проводиться на добровольцах обоего пола в возрасте от 18 до 60 лет. Люди, уже переболевшие новым коронавирусом, быть добровольцами в рамках клинических исследований вакцин не смогут. Исследование вакцины от COVID-19 на детях может начаться в начале 2021 года.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме рассказала: в РФ очень надеются, что получат вакцину от нового коронавируса вовремя, до второй волны этого заболевания. По ее словам, ежегодно значительное количество людей переносят ОРВИ, вызванные различными коронавирусами. И сегодня можно абсолютно точно сказать: перенесенный сезонный коронавирус не дает перекрестного иммунитета от COVID-19.