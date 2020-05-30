Перекрестного иммунитета к новому коронавирусу нет

30.05.2020, 12:29, Новости дня

Люди, переболевшие сезонной ОРВИ, не получают иммунитет к новому типу коронавируса COVID-19. Об этом в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцина" на канале "Россия 1" рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы абсолютно точно можем сказать, что коронавирус сезонный не дает перекрестного иммунитета для COVID-19", — отметила Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, ученые занимающиеся секвенированием нового коронавируса, подтвердили, что вирус имеет небольшое количество изменений. На текущий момент в базу занесено более 36 тысяч исследованных коронавирусов.

"Это дает нам основание предполагать, что вакцина может быть изобретена, и она может быть достаточно эффективной", — заявил Попова.

В РФ за сутки выявили 8,95 тысяч заражений коронавирусом в 83 регионах. Скончались 181 больных. Выписаны из больниц 167469 россиян.

По количеству заболевших РФ занимает третье место в мире (396575), пропустив вперед США и Бразилию.