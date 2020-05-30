Футбольные лиги в России могут быть переименованы

30.05.2020, 12:28, Новости дня

Существующие ныне названия трех футбольных дивизионов чемпионата РФ могут быть переименованы. Глава комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев сообщил общественности, что его ведомство рассматривает вопрос приведения названий всех лиг к единой линейке нейминга.

"В стране сложилось странное обозначение футбольных дивизионов – РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, — цитирует Соловьева издание "Комсомольская правда". – Кажется, что эти аббревиатуры не прижились у широких масс. Довольно сложно объяснить обычным людям, почему бывшая вторая лига называется ПФЛ, то есть "Профессиональная футбольная лига". А что, премьер-лига — она не профессиональная?"

Именно поэтому в РФС появилась идея привести все лиги к единой и логичной системе названий: "Один из вариантов изменения названий для системы дивизионов действительно тот, что существовал ранее "высшая лига – первая лига – вторая лига". Но есть вариант, например, такой линейки: Национальная лига – Лига развития – Лига регионов. Наверняка будут еще варианты, все они будут представлены на экспертное мнение, мы будем проводить социологические исследования".

По словам Соловьева, скорее всего, к новым названиям наш футбол придет к сезону-2021-2022: "Это нужно в том числе с точки зрения сквозного маркетинга. Не секрет, что у ФНЛ, кроме букмекеров спонсоров нет. У РПЛ только недавно появился генеральный спонсор, а до этого тоже не было большого колиновочества партнеров. Хотя стоит отдать должное РПЛ, они провели большую работу по изменению".