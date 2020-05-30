 

Автоновости: Honda обновила кроссовер Honda UR-V

30.05.2020, 12:20, Новости дня

Японский автогигант Honda официально продемонстрировал новую версию кроссовера Honda UR-V.

Говорить о существенных технических параметров здесь не приходится, тогда как основные отличия коснулись дизайна кузова и салона. Вместе с тем передняя оптика не получила изменений, а задние фонари предложены с новой хромированной полоской. Новинка кроссовера Honda UR-V получит также модернизированные бампера.

Автомобиль имеет усовершенствованный мультимедийный комплекс, а также продвинутые системы безопасности. Детали салона стали более качественными и дорогими. В компании также указали, что кроссовер Honda UR-V теперь имеет улучшенную шумоизоляцию. Напомним, под капотом в базовой комплектации предусмотрен 1,5-литровый двигатель с мощностью 193 л.с.



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