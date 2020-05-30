Автоновости: Ford воскресит возродит вариацию Mustang

30.05.2020, 11:20, Новости дня

Американская компания Ford приняла решение восстановить гоночную версию спорткара Mustang — Mach 1.

В прошлом данный автомобиль уже получил высокую популярность и спрос на рынке, тогда как первый выход спорткара состоялся в 1969 году. Модель изначально выпускалась с 5,8-7,0-литровыми моторами, тогда как в максимальной комплектации мощность достигала 340 л.с. Более того, за первые годы выхода в продажу спрос оказался настолько высоким, что был исключен выпуск модели GT.

Что касается возрожденного экземпляра спорткара Mustang Mach 1, то в данном случае применят усовершенствованную тормозную систему, подвеску, а также установят современный 5-литровый турбированный агрегат. Официальный выход спорткара пройдет до конца 2020 года.