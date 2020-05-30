Эксперт приветствовал эксперимент с прогулками для москвичей

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30.05.2020, 12:16, Новости дня

Решение столичных властей провести эксперимент и разрешить москвичам совершать прогулки несколько раз в неделю можно только приветствовать, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. Он считает, что разобраться с графиком таких прогулок сможет любой желающий.

«Я нормально оцениваю эксперимент московских властей разрешить в городе прогулки с 1 июня. Я не понимаю всей истерики. Никаких «уменьшений» свободы людей нет. Наоборот, она только увеличивается по сравнению с полным режимом самоизоляции», – сказал профессор НИУ-ВШЭ Олег Матвейчев.

Эксперт считает, что сложностей с расписанием прогулок не должно возникать, если «во все это дело вникнуть», «если люди приложат какое-то желание разобраться с графиком». «Все эти месяцы я не испытывал никаких ограничений свободы. Порой мне кажется, что люди живут по принципу «Баба Яга против», им лишь бы что-то написать против власти, что бы власть ни сделала: хорошо ли, плохо ли», – считает собеседник.

Матвейчев призвал не обращать внимание на «истерику, которая творится в социальных сетях». «Этим занимаются специфические люди. Никаких слишком больших ограничений во всем этом нет. Просто у многих нет желания разбираться в графике прогулок», – считает Матвейчев.

В свою очередь вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова уверена, что москвичи пойдут гулять при любых условиях, потому что «на улице наступает лето, светит солнышко», заметила она в комментарии газете ВЗГЛЯД.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, с 1 июня в Москве начнется в виде эксперимента второй этап смягчения ограничений, введенных в марте из-за эпидемии коронавируса. Прежде всего он касается работы магазинов и отдельных предприятий сферы услуг, а кроме того – дает возможность москвичам гулять три раза в неделю с девяти утра и до девяти вечера.

Каждый дом получит свой график, который можно посмотреть на Яндекс.Картах и в приложении «Моя Москва». Для прогулок достаточно иметь при себе фотокопию паспорта, регистрации или договора аренды или оригиналы документов. Выходить на улицу можно будет только в маске. Гулять будет разрешено только в радиусе двух километров от дома, даже в парке. При этом запрещается устраивать массовые прогулки и пользоваться детскими площадками и скамейками.

Заниматься спортом разрешено каждый день с 5 до 9 утра – на любое расстояние от дома, но с маской на лице.



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