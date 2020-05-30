 

Южная Корея создаст аналог японского эсминца с защитной системой Aegis

30.05.2020, 12:09, Разное

В Южной Корее готовятся к проектированию новых эсминцев, которые станут аналогами японских кораблей, оснащенных системой противоракетной защиты Aegis. Их производство будет вестись в рамках программы, направленной на повышение обороноспособности военно-морского флота.
План проекта был утвержден еще в 2018 году. В нем речь велась о разработке корабля, получившего название KDDX, к 2030 году Южная Корея намеревалась создать более 6000 эсминцев, способных не только наносить удары, но и успешно от них защищаться. На сегодняшний день таким свойством обладает система Aegis, применяющаяся в ВМС Японии.

В Южной Корее полагают, что после выбора организации, которая займется проектированием эсминцев нового поколения, к 2023 году будет разработан окончательный план. Затем выигравшая тендер компания приступит к массовому производству кораблей. О технических характеристиках и вооружении судна подробностей пока нет.



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