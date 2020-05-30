 

Май в Москве может побить 200-летний рекорд

30.05.2020, 12:08, Новости дня

Май-2020 в Москве может стать самым влажным за последние почти 200 лет, сообщили синоптики.

«В воскресенье ожидается новое испытание непогодой. Произойдет регенерация Балканского циклона и возрождение. Новая атака очень сильными ливнями: самые оптимистичные модели дают 44 миллиметра осадков, самые пессимистичные – 69 миллиметров. Мы получим новую порцию если не катастрофических, то аномально рекордных ливней. Если это завтра произойдет, то май «хлопнет дверью» после завтрашнего дня и, по всей видимости, этой будет самый влажный май за последние почти 200 лет», – приводит РИА «Новости» слова ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Он отметил, что месячный рекорд мая в Москве принадлежит 1821 году, тогда выпало 140 мм осадков. На данный момент в Москве выпало уже 103 миллиметра, если в воскресенье прольется от 44 до 69 миллиметров осадков, то предыдущий рекорд, который зафиксирован 199 лет назад, будет побит.

Между тем, в экстренных службах Москвы сообщили, что накануне ветер с проливным дождем повалили в столице 50 деревьев, повреждено около 20 автомобилей, информирует ТАСС.

«Также были подтоплены отдельные участки дорог, улиц и парков», – отметил представитель экстренных служб. Пострадавших нет.



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