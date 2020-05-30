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30.05.2020, 12:06, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuПрезидент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем “в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне”. Указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

24 июня в 10 утра по местному времени в Москве и других городах России пройдут военные парады. В 22 часа состоятся праздничные салюты. Шествие “Бессмертный полк” и традиционный военно-морской парад планируется провести 26 июля.

Традиционный парад и шествие “Бессмертный полк” не состоялись в мае из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Изначально власти планировали масштабные торжества, на которые были приглашены лидеры мировых государств.

Ранее Путин предупредил о возможности второй волны эпидемии коронавируса в России. Роспотребнадзор до сих пор не рекомендует россиянам снимать маску и перчатки на улице из-за сохраняющегося риска заболевания коронавирусной инфекцией.

Традиционный на 9 мая парад Победы и другие памятные мероприятия в этом году отменили из-за пандемии коронавируса. По сообщениям журналистов, на репетициях парада сотни военных заболели COVID-19.

Репетиции парада проходили на подмосковном полигоне Алабино с конца марта до 16 апреля, когда в Москве и области уже был введен так называемый режим самоизоляции. По словам самих военнослужащих и их родных, на репетициях не соблюдались меры безопасности и профилактики, военным не выдавались средства защиты в необходимом количестве, также были проигнорированы симптомы заболевания коронавирусной инфекцией.

Шествие “Бессмертного полка” прошло 9 мая в онлайн-режиме. Организаторы пожаловались на то, что некоторые пользователи загружали на сайт портреты нацистских преступников под видом ветеранов. По статье о реабилитации нацизма СК завел несколько уголовных дел. 

 



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