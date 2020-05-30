 

В России за сутки от коронавируса умер 181 человек

30.05.2020, 10:06, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuЧисло больных коронавирусной инфекцией в России растет второй день подряд, после трех дней сокращения. Об этом свидетельствует официальная статистика.

За последние сутки в России выявлены 8952 инфицированных коронавирусом, 8212 выздоровели, 181 человек умер.

Всего с начала эпидемии в стране заразились, по официальным данным, 396 тысяч 575 человек. Сейчас больны 224 тысячи 551 человек. Выздоровели 167 тысяч 469 человек. Умерли 4555.

По распространению коронавируса Россия по-прежнему на третьем месте в мире. Второе место за Бразилией, на первом – США.

 



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