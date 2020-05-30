Мнение: Как гетера Фрина стала звездой

30.05.2020, 12:05, Разное

Прославленная гетера Фрина, которая жила в 4 веке до н.э. в Афинах, была известна не только своей поразительной красотой, но и очень острым умом, а также поразительным пиар-чутьем. Давайте посмотрим, как это помогало ей в жизни.



Гетера Фрина на картине кисти Буланже

Лозунг «где бы ни работать — лишь бы не работать!» был актуален всегда, в том числе и в Древней Греции, в том числе и среди гетер. Итак, прославленная гетера Фрина была одним из первопроходцев в своей сфере деятельности, поскольку прекрасно поняла, что как-то экономнее эргономически, если мужчины приносят груды золота к твоим ногам только за право пообщаться с тобой, а не за то, чтобы ты их обслуживала… ну, чисто практически обслуживала. Все, что для этого нужно прозорливой гетере — это репутация. Или, как сейчас модно говорить, личный бренд.

Хосе Фраппа. "Фрина". 1904



Поэтому Фрина занималась взращиванием своей репутации, стрижением с нее купонов и спокойным отдыхом на лаврах. На старости лет она учила молодежь жизни: я, мол получала самую высокую цену от своих поклонников именно за репутацию (сам Плутарх свидетельствует). В итоге ее состояние к какому-то моменту стало просто чудовищным.

Итак, настало время перечислить вам несколько методов, которыми пользовалась Фрина для увеличения своей славы и привлекательности предлагаемой ею продукции.

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Фрина тщательно отбирала, к кому снизойти, кому позволить потратить на себя деньги. Говорят, один малоазийский царь настолько ей не понравился, что она назвала цену реально невообразимую, лишь бы он остал. Но царь взял, и привез эти несколько телег золота. Потом, правда, ему в своей стране налоги пришлось поднять, чтобы выйти из финансового кризиса.

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А вот был еще такой известный философ Ксенократ, схоларх афинской Академии (иначе говоря, декан). Видная фигура: первым схолархом, например, был Платон, а Ксенократ, его ученик, был третьим. И вот однажды Фрина заключила пари с молодежью, небось с богатыми студентиками, что соблазнит философа. Ксенократа коварно заманили на вечеринку, сильно напоили, положили спать в гостиной на диване. Тут Фрина и юркнула к нему под одеяло. Но ничего не получилось: стойкий высокоморальный философ отверг ее.

А. Кауфман. "Фрина и Ксенократ". 1794



И вот вам, друзья, еще один урок от Фрины: Не теряйся. Выигравшие пари стали смеяться над тем, что она такая красавица и роскошно одетая и надушенная, не смогла совратить Ксенократа. Тогда она сострила, что билась об заклад про соблазнение живого человека, а не статуи. И так ребятам понравилось, как она пригвоздила Ксенократа метким словцом, что оно разошлось по всему городу, а потом и стране. И это еще остроумие еще больше способствовало ее славе, чем если б она реально это пари выиграла.

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Фрине в этом вопросе повезло: у нее была идеальная по понятиям того времени фигура. И в нее влюбился самый великий скульптор того времени — сам Пракситель. И стал с нее ваять, а она, соответственно, стала для него позировать.

А. Кауфманн. "Пракситель показывает Фрине статую Эрота". 1794



С Фрины Пракситель официально сваял две статуи: прославленную «Афродиту Книдскую» (первую статую обнаженной женщины в древнегреческом искусстве вообще), а также несохранившуюся портретную статую, которую поставили на почетном месте в Дельфах. Как вы понимаете, об этих готовых изделиях тоже все вокруг сплетничали.

Ф. Маркот. "Фрина и Пракситель перед Афродитой Книдской"



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Этот принцип поможет, если в жизни случаются проблемы. Вот например, ситуация с той самой «Афродитой Книдской» и отсутствием на ней одежды. Дело в том, что до этого богиню Афродиту-Венеру было принято ваять только прикрытою, ровно так, как и греческие женщины приличные по улицам ходили. А Пракситель, вдохновившись Фриной (а может, и она сама идею подала), пошел на новаторский прорыв — показал тело. С тех пор так и повелось в искусстве, для Венер это стало нормальной формой одежды, но для IV в. до н.э. это был шок-сенсация.

Заказчики с острова Кос, когда приехали за готовым изделием и увидели, что Пракситель им предлагает, впали в ступор. Скульптор сказал: ну, я так и думал, вот вам такая же, только, как вы и заказывали, в платьице, с перламутровыми пуговицами. Они ее увезли на остров Кос, и стала та, вторая, известной под именем «Афродита Косская» (на самом деле, никому неизвестной, всем пофиг было на нее). А вот первую забрали приезжие с Книда, которые мимо мастерской тогда же проходили, не испугались и сильно этим выиграли: туристы со всей Греции стали к ним приезжать, чтобы на эдакую невидаль полюбоваться.

1. Та самая новаторская "Афродита Книдская" (копия; оригинал не уцелел). 2. Одетая "Афродита", совершенно нормальный вариант для того времени, хоть и непривычный нам. 3. Еще одна "Афродита", более поздняя, когда все концепции пытались совместить



Понятно, что такой успех (и срамота!) приличных людей бесил. На Фрину, позировавшую для неуставной «Афродиты», подали в суд за безбожие, кощунство и введение новых культов. Подал жалобу, кстати, ее отвергнутый поклонник, не очень успешный юрист по имени Евфий. А вот среди неотвергнутых поклонников, прикормленных, так сказать, болтался у Фрины другой юрист по имени Гиперид, наоборот, успешный. Очень крутой оратор (Цицерон потом по его речам учился, например). Он и стал читать защитную речь.

Но как-то вяло слушали его судьи… Гиперид чувствовал, что проигрывает. Тогда он провернул эффектный номер (и спорим, что Фрина его сама придумала, зная свои сильные стороны). Адвокат взял, и сдернул с подсудимой её одеяния. Поразительные формы гетеры, сияние ее идеальной кожи и все такое произвели такое впечатление на судей, что ее мгновенно оправдали. А потом издали постановление, чтобы подсудимые впредь на судах не присутствовали, чтобы не воздействовали своим видом, не пробуждали жалость или иные какие эмоции.

Ж.Д. Жером. "Фрина перед ареопагом". 1861



И опять про эксклюзивность

Нам вот сейчас кажется, что нагота для древних греков — это как для нас джинсы с кроссовками; то есть реально на каждом углу, ничего удивительного. Но это не так: представьте, скорее, современный исламский восток. Конечно, не такая жесть в вопросах морали, но к женщинам примерно такое же отношение: сиди, коза в гареме, в смысле, в гинекее, не высовывайся, с чужими мужиками не разговаривай. Интернету нету, телевидения тоже, гетера только за деньги голые щиколотки покажет. Так что это было одной из причин, по которым новаторская «Афродита Книдская» и перформанс в ареопаге вызвали такой эффект.

И была у Фрины еще одна фишка рекламная, причем цикличная. Два раза в год, по религиозным праздникам, она обнажалась, распускала волосы, и шла через толпу к морю, чтобы окунуться в волнах и таким способом воздать почести богам. Собиралось огромное количество народу, все этого ждали, все об этом говорили… Профит!

Г. Семирадский. «Фрина на празднике Посейдона в Элевсине». 1889



А тут еще и великий живописец Апеллес вдохновился, и написал картину про Афродиту, рождающуюся из волн. Еще более полезно.

Кстати, клиентов Фрина предпочитала принимать в полной темноте, тоже для психологического эффекта доминирования. Так что и клиенты бывшие в этой толпе собирались и перешептывались.

«Афродита Анадиомена». Предположительно копия картины Апеллеса (Помпеи)



Все это происходило в 350-330 годах до Рождества Христова. Сегодня же на дворе год 2018 год, а ее до сих пор помнят. Хорошо работала Фрина!