 

«Левада-центр» сообщил о падении рейтинга Путина до 25 процентов

30.05.2020, 12:00, Разное

Рейтинг доверия к президенту РФ Владимиру Путина опустился за месяц с 28% до 25%. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

Участникам опроса предлагали назвать 5-6 политиков, которым они больше всего доверяют. Путин по-прежнему идет на первом месте, далее идут министр обороны Сергей Шойгу (14%) и премьер-министр Михаил Мишустин (11%). О доверии к оппозиционеру Алексею Навальному  и мэру Москвы Сергею Собянину заявили 4% респондентов, еще 16% — не доверяют никому, а 33% затруднились с ответом.

В ноябре 2017 года, когда «Левада-центр» впервые провело это исследование, рейтинг Путина составил 59%. В июне прошлого года он опустился до 40%, а в январе этого года — до 28%.

Ранее посольство РФ в США потребовало от информагентства Bloomberg извинений за то, что они иллюстрировали материал о планах Путина на «конституционную реформу» графиком падения его «спонтанного рейтинга» доверия (открытый вопрос с просьбой назвать политиков, которым доверяешь). По мнению дипломатов, реальный уровень доверия отражет опрос, в котором спрашивается об отношении к конкретному политику. По данным ВЦИОМ, в начале мая этот показатель у Путина опустился до 67,1% с 73% в феврале.

ВЦИОМ перестал публиковать подробный «спонтанный рейтинг» доверия Путина с открытым вопросом в августе прошлого года; этой зимой раскрывать подробные электоральные рейтинги президента отказался и фонд «Общественное мнение». Они обещали возобновить публикации, когда станут известны кандидаты на президентских выборах.

Источник: Новая газета



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