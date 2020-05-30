Мнение: Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь

30.05.2020, 11:52, Разное

24 июня объявлен выходным днем. Конечно, это приурочено к параду, который будут проводить на Красной площади. В целом это мероприятие существенно ниже по своему статусу, чем отмененный парад 9 мая, так как является сугубо внутренним событием истории СССР, в отличие от даты 8(9) мая, которые празднуются существенно шире. А значит – пригласить на этот парад (даже если отминусовать риск продолжающейся эпидемии) можно лишь руководителей постсоветских республик. Но две из них уже провели свои парады, как и положено, 9 мая. Из оставшихся горшки не побиты только с Казахстаном и Арменией, остальных приглашать нет ни малейшего смысла. В итоге получается, что парад – сугубо внутрироссийское мероприятие, причем контекст предельно неудачен: праздновать победу над германским фашизмом на фоне террора и фашизма российского – шизофрения та еще.

Однако парад необходим. Не людям и не стране (им-то сейчас, скорее, нужны позитивные новости с других фронтов). Он необходим одному-единственному человеку – Путину. Выползти из своего убежища просто так, без повода, и начать руководить как ни в чем ни бывало – ну, как-то оно странно после двух (а 24 июня будет уже все три) месяцев прогула. Появитесь на работе, где вас не было три месяца и попробуйте включиться в работу – вам тут же зададут вполне резонный вопрос: родной, а где тебя носило?

Вот так просто и без повода появиться будет несколько странно. "Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь…" – А вот и я: ку-ку! Не впечатляет, согласимся.

В общем, появиться нужно под какое-то событие. Хорошо было бы выйти всему в белом и сообщить, что под твоим героическим руководством неведомая зараза побеждена. Но не получится, так как ты же сам и сказал про повторную волну осенью. Да и разруха такая, что натягивать на лицо радостно-торжественное выражение как-то не очень.

А вот 22 июня, а затем сразу 24 – очень ничего. Можно скорбным голосом вспомнить трагическую дату, а потом без передыха присвоить себе то, к чему ты никакого отношения не имел. У питерской братвы, которая сегодня рулит страной, с войной вообще одно пересечение – это когда они обворовали Ленинград в начале 90, обокрав блокадников, испарив в никуда выделенные квоты на разные денежные товары, с которых нужно было купить для этих блокадников хоть какую-то помощь. Но кто теперь эти пустяки будет вспоминать?

В общем, парад – вполне себе причина, чтобы наконец, выползти из убежища, поправить макияж и начать снова играть в верховного главнокомандующего. Потому и появление требуется совместить с чем-то таким. Другого нет, значит, проведем парад. Ради такого можно полчаса постоять на пятачке, на котором хлоркой стерилизуют не то что микробов, а вплоть до кварков. И – за работу, товарищи. Времени на раскачку, как известно, нет и никогда не было.