 

В проект КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

30.05.2020, 11:48, Новости дня

Министерство юстиции опубликовало проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в котором предусмотрены штрафы за отказ от медицинских осмотров и вакцинации.

В документе указывается, что нарушение закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в том числе отказ от проведения медосмотров, профилактических прививок и гигиенического воспитания, влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 7 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Для должностных лиц штраф будет выше – от 7 до 10 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 10 до 20 тыс. рублей или административный запрет деятельности на срок до 30 суток.

Юридическим лицам грозит штраф от 20 до 30 тыс. рублей или административный запрет деятельности на срок до 30 суток.

Заместитель министра юстиции Денис Новак пояснил, что норма КоАП не касается граждан, которые отказываются от вакцинации по различным собственным причинам – административная ответственность возникает, когда появляется обязанность проведения этих мер в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле.

К таким случаям относится посещение стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, перед такими поездками прививаться надо будет обязательно.

Ранее было озвучено условие включения вакцины от коронавируса в календарь прививок.



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