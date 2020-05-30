Личное: Карантин надул

30.05.2020, 11:43, Разное

Есть люди, которые рожают себе ребёнка. Есть такие, кто рожает двоих — мальчика и девочку, например, или мальчика и ещё одного мальчика. Есть даже те, кто, родив одного в одном браке, рожают потом во втором — ну, мало ли? — от ошибок в любви не застрахован никто.

Анна Седлокова рожает от красного солнышка. От карантина, от жары, а если подует ветер — надует семя. Дождь барабанит, как вчера, по стеклу? Так Анька снова залетает — под стуки капель делать это так романтично!



Фото: Соцсети

Вы же ничего не видели, спросила Седлокова свой курятник, опубликовав до этого в Сториз видео, где снова отчётливо проступило пузо.

Да-да, радостно закудахтали свиноматки, мы видели-видели, поздравляем!

Живот! Снова пузо! Восемнадцатый ребёнок от девятнадцатой настоящей любви!

Как только Анна Седлокова встречает нового женатого мужчину, то можно делать стопроцентные победные ставки — залетит! Жаль нет такого казино — оно бы разорилось.

У Анны Седлоковой поставлен бизнес: женатик, иди сюда, ложись, у меня есть жопа, раздевайся, и я готова! Ты моя любовь теперь навечно, долой презерватив, мы будем как влюблённые кролики!

Потом, когда заложник понимает, что можно сбежать или умереть, он пропадает. А алименты остаются — любовь любовью, а кушать, как известно, хочется всегда!

Больше детишек — хороших и разных. Мамина жопа должна больше жрать!



Фото: Соцсети

И нужно признать, эта жопа успешно справится ещё не с одними родами.

Пока глуповатые хищницы охотятся на олигархов, чтобы им дать, зачать от них, а потом жить на пособие, Анька берёт количеством, а не качеством — исходит из расчёта, что два второсортных спортсмена равны по доходам одному Овечкину.

Не хочешь меня, Абрамович? Ну, и не надо! В Эстонии есть баскетболист Янис Тимма, а потом будет футболист с Украины Микола Забейворота! Два раза родить Седлоковой ничуть не сложнее, чем некоторым сходить и отложить в унитаз личинку.

Ну, а чего? Жить как-то надо.