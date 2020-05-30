Технологии: SpaceX Илона Маска второй раз пытается отправить астронавтов на МКС. Прямая трансляция

30.05.2020, 11:42, Разное

30 мая, в субботу, в 22:22 по московскому и киевскому времени проходит вторая попытка запустить космический корабль с астронавтами NASA на борту с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

Настоящее Время ведет прямую трансляцию c 21:30.

Первоначально запуск был запланирован на 27 мая, однако его отменили в последний момент – за 17 минут до начала старта – из-за плохой погоды. В районе космодрома в этот день установилась ненастная погода, шли сильные дожди, метеорологи предупредили об опасности возникновения торнадо.

SpaceX Илона Маска может стать первой частной компанией, которая доставит американских астронавтов на Международную космическую станцию. Сейчас астронавты могут попасть на МКС только на российских космических кораблях.

Запуск капсулы Crew Dragon с двумя астронавтами на борту – Дагом Хёрли и Бобом Бенкеном – должен был состояться во Флориде в 16:33 по местному времени (в 23:33 по Москве). Ракета Falcon 9 должна была вывести Crew Dragon на орбиту, где капсула состыковалась бы с МКС. Это заняло бы порядка 19 часов.

Согласно первоначальным планам, 28 мая в 20:55 по Москве астронавты должны были открыть люки на МКС и присоединиться к астронавту NASA Крису Кэссиди и российским космонавтам Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру. Однако из-за плохой погоды старт отложили на 30 мая.

Цель миссии Crew Dragon – вернуть орбитальные запуски в США, которые прекратились после завершения программы использования многоразовых кораблей Space Shuttle. С тех пор NASA было вынуждено платить России за отправку людей в космос на “Союзах”.

Это будет первый за девять лет американский полет на орбиту: с 2011 года для отправки своих людей на Международную космическую станцию NASA использовало российский корабль “Союз”. Каждый полет на российском носителе обходился США в десятки миллионов долларов. В начале мая стало известно, что агентство заплатит более 90 миллионов долларов за дополнительное место на российском корабле во время осеннего запуска к МКС.

В октябре 2018 года во время старта российского корабля с Байконура ракета упала, экипаж чудом не пострадал – астронавт NASA Ник Хейг и космонавт “Роскосмоса” Алексей Овчинин спаслись в отделяемой капсуле.