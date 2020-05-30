 

Эксперт назвал главную причину продолжения войны в Донбассе

30.05.2020, 11:40, Разное

Колесниченко напомнил, что в украинском МИД говорили о намерении ликвидировать Донецкую и Луганскую республики, когда Киев получит контроль над границей с Россией. Риторика новых властей Незалежной мало отличается от прежней.

Эксперт спрогнозировал развитие ситуации в регионе. По его мнению, продолжится вялотекущая война, которая в любой момент может перейти в активную фазу.

Нежелание Киева заканчивать войну Колесниченко объяснил тем, что после политического урегулирования встанет вопрос о наказании людей, обстреливавших Донецк, Луганск и другие города региона. Возникнут вопросы к украинскому руководству, которое направило армию на мирных жителей, считает эксперт.

Колесниченко уверен: закончить конфликт можно только с помощью международного сообщества. Киев на прямые переговоры с ДНР и ЛНР не пойдет, его нужно заставить это сделать, приводит мнение эксперта “Царьград”.

Спустя год после прихода Владимира Зеленского к власти особыми успехами в этом направлении он похвастаться не может. Удалось лишь осуществить обмен пленными и развести войска на двух участках фронта.

Детали политического урегулирования Москва и Киев видят по-разному. В Кремле указывают на текст минских соглашений, согласно которым Украина должна получить контроль над границей с Россией после местных выборов в Донбассе. Владимир Зеленский считает наоборот.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / МВД и СК начали проверку видео с избиением москвича полицейским за нарушение самоизоляции

22.04 / Под Томском загорелась перевозившая пациента машина скорой помощи

22.04 / В ООН предрекают миру возможный голод «библейского масштаба» из-за эпидемии COVID-19

13.05 / Личное: Девочка-ракушка

19.05 / Мнение: Чем жизнь отличается от компьютерной игры

24.05 / Мнение: Почему все так верят в эти единоборства?

17.04 / Шеф-повар элитного ресторана в Брюсселе во время пандемии коронавируса кормит бездомных

26.04 / Мнение: Безработица в России, ненадёжные мобильные банки и заготовка еды в Таджикистане

13.05 / Появились первые изображения бюджетного смартфона Moto E7

26.05 / На севере Москвы столкнулись легковушка и автобус: пострадала женщина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска