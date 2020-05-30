Эксперт назвал главную причину продолжения войны в Донбассе

30.05.2020, 11:40, Разное

Колесниченко напомнил, что в украинском МИД говорили о намерении ликвидировать Донецкую и Луганскую республики, когда Киев получит контроль над границей с Россией. Риторика новых властей Незалежной мало отличается от прежней.

Эксперт спрогнозировал развитие ситуации в регионе. По его мнению, продолжится вялотекущая война, которая в любой момент может перейти в активную фазу.

Нежелание Киева заканчивать войну Колесниченко объяснил тем, что после политического урегулирования встанет вопрос о наказании людей, обстреливавших Донецк, Луганск и другие города региона. Возникнут вопросы к украинскому руководству, которое направило армию на мирных жителей, считает эксперт.

Колесниченко уверен: закончить конфликт можно только с помощью международного сообщества. Киев на прямые переговоры с ДНР и ЛНР не пойдет, его нужно заставить это сделать, приводит мнение эксперта “Царьград”.

Спустя год после прихода Владимира Зеленского к власти особыми успехами в этом направлении он похвастаться не может. Удалось лишь осуществить обмен пленными и развести войска на двух участках фронта.

Детали политического урегулирования Москва и Киев видят по-разному. В Кремле указывают на текст минских соглашений, согласно которым Украина должна получить контроль над границей с Россией после местных выборов в Донбассе. Владимир Зеленский считает наоборот.