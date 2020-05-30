Максим Виторган и Нино Нинидзе провели романтическую ночь
30.05.2020, 11:40, Разное
Влюбленные запечатлели ночную прогулку по Садовому кольцу. В
кадре Максим что-то увлеченно рассказывает Нино, а та внимательно слушает. Ролик
сопровождает нежная музыкальная композиция.
“Протяженность Садового кольца 15,6 километра… Скоро теплые ночи,
скоро…” – прокомментировал видео Максим Виторган в личном микроблоге.
Подписчики
артиста отметили, что Виторган и Нинидзе составили гармоничную пару. Поклонники
уверены, что союз знаменитостей будет крепким.
“Все ждала, когда поцелуетесь”, “Они еще не целуются. Пока разговаривают”, “Как потрясающе это
все выглядит! Много-много счастья вам, ребята! Очень приятно смотреть!”, “Гармоничная
пара”, “Какие прекрасные отношения! Уверена, они будут долгими!”, “Вы похожи. Значит,
половинки”, – написали пользователи Сети.
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Напомним, что звезда кино и сериалов Максим Виторган закрутил роман с коллегой по цеху Нино Нинидзе в июле 2019
года. Незадолго до начала этих отношений актер пережил болезненный развод с телеведущей Ксенией Собчак. Он невольно стал участником любовного треугольника: журналистка завела интрижку с режиссером Константином Богомоловым.
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