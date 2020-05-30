Максим Виторган и Нино Нинидзе провели романтическую ночь

30.05.2020, 11:40, Разное

Влюбленные запечатлели ночную прогулку по Садовому кольцу. В

кадре Максим что-то увлеченно рассказывает Нино, а та внимательно слушает. Ролик

сопровождает нежная музыкальная композиция.

“Протяженность Садового кольца 15,6 километра… Скоро теплые ночи,

скоро…” – прокомментировал видео Максим Виторган в личном микроблоге.

Подписчики

артиста отметили, что Виторган и Нинидзе составили гармоничную пару. Поклонники

уверены, что союз знаменитостей будет крепким.

“Все ждала, когда поцелуетесь”, “Они еще не целуются. Пока разговаривают”, “Как потрясающе это

все выглядит! Много-много счастья вам, ребята! Очень приятно смотреть!”, “Гармоничная

пара”, “Какие прекрасные отношения! Уверена, они будут долгими!”, “Вы похожи. Значит,

половинки”, – написали пользователи Сети.

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Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) 27 Май 2020 в 3:04 PDT

Напомним, что звезда кино и сериалов Максим Виторган закрутил роман с коллегой по цеху Нино Нинидзе в июле 2019

года. Незадолго до начала этих отношений актер пережил болезненный развод с телеведущей Ксенией Собчак. Он невольно стал участником любовного треугольника: журналистка завела интрижку с режиссером Константином Богомоловым.