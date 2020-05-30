«Настоящее чудо»: Состояние инфицированного COVID-19 Анатолия Трушкина стабилизировалось

30.05.2020, 11:30, Разное

Российский сатирик Анатолий Трушкин более трёх недель борется за жизнь в реанимационном отделении московской больницы. На днях медики констатировали, что состояние инфицированного COVID-19 писателя стабилизировалось, а друзья уверены, что произошло настоящее чудо.

Писатель-сатирик поступил в московскую клинику 9 мая с диагнозом двухсторонняя пневмония, вскоре был подтвержден COVID-19. Ещё недавно состояние 78-летнего артиста было крайне тяжелым, так как коронавирусной инфекцией было поражено 70% лёгких. Врачи долгое время не могли сбить высокую температуру, у юмориста появились проблемы с дыханием и работой ЖКТ, а также повысилось давление. Художник Никас Сафронов, он же близкий друг Анатолия Трушкина, поделился с журналистами, что SARS-CoV-2 начал отступать. Он назвал это событие настоящим чудом, так как радостные вести пришли из больницы в православный праздник Вознесения Господня, что является хорошим знаком.

Никас Сафронов подчеркнул, что жена Анатолия Трушкина и все друзья молились за него, заказывали молебны о здравии в храмах. Сатирик пошёл на поправку, его перевели в обычную палату. Родные и близкие благодарны Богу и врачам, что ситуация стабилизировалась, и хотя о полном выздоровлении речь ещё не идёт, однако положительная динамика даёт надежду на то, что всё будет хорошо, уверен художник.