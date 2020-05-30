Новый имидж и неформальный образ: Дмитрий Песков и Татьяна Навка впервые появились вместе на публике после выздоровления от коронавируса

30.05.2020, 11:25, Разное

12 мая, стало известно, что пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка заразились коронавирусом. Спустя две недели оба были выписаны. Им предстояло продолжить лечение уже дома. Вчера супруги совершили первый совместный “светский” выход после выздоровления от коронавируса. Как и полагается согласно новым нормам, состоялось мероприятие в онлайн формате: Дмитрия и Татьяну пригласили на свою традиционную весеннюю посадку деревьев Bosco di Ciliegi.

Из-за коронавируса фестиваль “Черешневый лес” был перенесен в Интернет. Изменения ждали и визитную карточку фестиваля – массовую посадку черешневых саженцев. В этом году из городских парков и скверов посадка переместилась на частные участки друзей и участников фестиваля. Дмитрий и Татьяна не стали исключением.

Вот приехали домой, соскучились по своим. А тут нас ждал сюрприз! Большая и дружная семья единомышленников Bosco в условиях самоизоляции, изменив немного традицию фестиваля и посадки черешневого леса, прислала саженец черешни прямо к нам домой! И теперь у нас в саду будет расти и цвести деверо из “Черешневого леса”! Уникальный проект объединяющий искусство, культуру и экологию! За 20 лет было высажено более 8228 саженцев, а в этом году к ним добавится еще пара сотен! С юбилеем, несмотря ни на какие вирусы, искусство будет жить!!! P. S. Мой муж ждет не дождется открытия парикмахерских. А Надюша требует вернуть прежний облик папы,

– подписала видео Татьяна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)29 Май 2020 в 9:12 PDT

Дмитрию и Татьяне работать в саду помогала их младшая дочь Надя. Посадив саженец, семья повесила на него табличку “ПескоНавты”. Не смогли пройти пользователи социальной сети и мимо нового образа Пескова: знаменитые усы сменила борода. За комментарием к пресс-секретарю обратились журналисты РИА “Новости”, они решили уточнить, что означает эта смена имиджа:

Никакой это не имидж. Просто не брился,

– коротко ответил Песков.

Дмитрий Песков – уже четвертый высокопоставленный чиновник, заразившийся коронавирусной инфекцией. Ранее о таком же диагнозе сообщали глава правительства Михаил Мишустин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев и глава Минкультуры Ольга Любимова. Михаил Мишустин также уже вернулся к работе после лечения – еще 19 мая.