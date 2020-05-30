Выпускники из ОРДЛО не будут проходить самоизоляцию перед сдачей ВНО в Украине – Степанов

30.05.2020, 11:20, Новости дня

Выпускники и абитуриенты с оккупированных боевиками территорий Донецкой и Луганской областей, которые приедут на подконтрольную властям Украины территорию для сдачи внешнего независимого оценивания знаний, не будут проходить двухнедельную самоизоляцию. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Лица, которые приезжают для сдачи внешнего независимого оценивания в Украину из-за границы или пересекают контрольно-пропускные пункты въезда/выезда с оккупированных территорий, не должны находиться на обсервации или самоизоляции”, – отметил Степанов.

В 2020 году основная сессия внешнего независимого оценивания пройдет с 25 июня по 17 июля. Дополнительная сессия ВНО запланирована с 23 июля по 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа.

Регистрация на дополнительную сессию будет проводиться с 25 мая по 9 июня.

8 мая МОН приняло решение перенести вступительную кампанию на месяц в связи с карантинными ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, ограничили пассажирские перевозки внутри страны.

Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. Следующие ослабления ожидаются 1-го, 10-го и 15 июня.