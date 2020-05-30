 

В одном из общежитий Киева зафиксировали вспышку коронавируса, один человек умер – Кличко

30.05.2020, 11:20, Новости дня

За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевание коронавирусной болезнью у 55 человек, семеро из них – медики. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр столицы Виталий Кличко.

Среди новых случаев COVID-19 34 женщины в возрасте от 21 до 77 лет, девушка 15 лет, 19 мужчин в возрасте от 21 до 81 года и трехлетний мальчик.

За сутки в Киеве от коронавирусной болезни умер один человек. Госпитализировали 13 пациентов, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровело 40 человек.

В столице уже зарегистрировано 2904 подтвержденных случая COVID-19, всего коронавирус за период пандемии победили 637 жителей Киева.

“Вчера в городе закрыли на карантин общежитие на проспекте Гагарина. Там обнаружили вспышку вируса. Один больной умер в больнице, еще троих госпитализировали с легкой формой. Все остальные жители общежития находятся на самоизоляции, их обследуют медики”, – написал Кличко.

Друзі! За минулу добу в Києві лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус у 55 людей. 7 з них – медики. Один…

Posted by Кличко – мер on Laupäev, 30. mai 2020

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 393 человек. Так, общее количество инфицированных в стране увеличилось до 23 204, умерло 696 украинцев, вылечилось 9311 больных.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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