Дробь в руках и ногах: подробности дерзкого налета на инкассаторов

30.05.2020, 11:10, Новости дня

Бандитский налет был совершен в Красноярске: неизвестные напали на машину инкассаторов, ранили двоих и скрылись. Пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии. Как идут поиски преступников?

Судя по кадрам видеонаблюдения, нападавших было двое. Еще как минимум один находился в машине, чтобы прикрыть пути отступления для налетчиков.

Двое в масках и с дробовиком открывают огонь по инкассаторам — это больше напоминает криминальную хронику 90-х. Добычей налетчиков стала сумка, внутри которой, по предварительной информации, было несколько миллионов рублей.

Такое дерзкое нападение произошло далеко не в самом тихом и безлюдном месте Красноярска. Даже в ранний час выходного для здесь много случайных прохожих. Они, собственно, и оказали первую помощь пострадавшим. Бинты, жгуты и марли взяли в соседней аптеке.

"У меня были покупатели, я проводила консультацию, потом заскочили очевидцы для оказания помощи. Они попросили что-нибудь для наложения жгута", — рассказала аптекарь.

Бронежилеты защитили корпус, но дробь попала в руки и ноги мужчин. Сейчас они находятся в больнице.

"Был введен специальный план для задержания злоумышленников. Установлено, что они скрылись с места происшествия на автомобиле "Жигули" темного цвета. Есть информация, что потом они могли пересесть на другой автомобиль — либо Jeep Grand Cherokee, либо автомобиль Range Rover. Сейчас ориентировка направлена на все посты города Красноярска", — сообщил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Красноярскому краю Владимир Юрченко.

В городе введен план "Перехват". Нападение стало настолько дерзким, что на месте работал и руководитель регионального полицейского главка. Налет на инкассаторов происходит в Красноярском крае впервые за много лет.