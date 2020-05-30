 

Голландские ученые: футбол при коронавирусе минимально опасен

30.05.2020, 11:10, Новости дня

Аналитическая компания Inmotio, специализирующаяся на анализе баз данных, совместно с Королевской федерацией футбола Нидерландов (KNVB) выпустила специальное заявление, в котором говорится, что в футболе крайне низкий риск заражения коронавирусом.

"Мы с уверенностью можем утверждать, что выходя на поле, игроки почти не рискуют, — цитирует издание Fox Sports Эдвина Гоедхарта, медицинского представителя KNVB и врача сборной Нидерландов. – Футбол не является опасным видом спорта, в том числе и в период коронавируса@/

Всего в исследовании Inmotio и KNVB проанализировали 482 матча чемпионата Нидерландов за последние два сезона. В результате исследователи пришли к выводу, что игроки остаются чуть более 30 секунд подряд на расстоянии менее 1,5 метров от соперника во время матча. И в этой ситуации, по их словам, риск передачи коронавируса значительно снижается.



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