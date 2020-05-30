Следователи проверяют обстоятельства масштабной утечки топлива в Норильске
30.05.2020, 11:10, Новости дня
Сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства ЧП в Норильске, где в пятницу, 29 мая, произошла утечка нефтепродуктов, закончившаяся сильным пожаром.
Как сообщалось ранее, на территории ТЭЦ-3 в районе Надеждинского металлургического завода загорелись горюче-смазочные материалы, которые вытекли из хранилища. Площадь возгорания составила около 350 квадратных метров.
"Всего предположительно разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов", — отметили в пресс-службе регионального управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
Теперь следователям и экспертам предстоит выяснить причины масштабной аварии и принять соответствующее процессуальное решение.
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