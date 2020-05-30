Следователи проверяют обстоятельства масштабной утечки топлива в Норильске

30.05.2020, 11:10, Новости дня

Сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства ЧП в Норильске, где в пятницу, 29 мая, произошла утечка нефтепродуктов, закончившаяся сильным пожаром.

Как сообщалось ранее, на территории ТЭЦ-3 в районе Надеждинского металлургического завода загорелись горюче-смазочные материалы, которые вытекли из хранилища. Площадь возгорания составила около 350 квадратных метров.

"Всего предположительно разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов", — отметили в пресс-службе регионального управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Теперь следователям и экспертам предстоит выяснить причины масштабной аварии и принять соответствующее процессуальное решение.