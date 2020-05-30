 

Следователи проверяют обстоятельства масштабной утечки топлива в Норильске

30.05.2020, 11:10, Новости дня

Сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства ЧП в Норильске, где в пятницу, 29 мая, произошла утечка нефтепродуктов, закончившаяся сильным пожаром.

 

Как сообщалось ранее, на территории ТЭЦ-3 в районе Надеждинского металлургического завода загорелись горюче-смазочные материалы, которые вытекли из хранилища. Площадь возгорания составила около 350 квадратных метров.

"Всего предположительно разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов", — отметили в пресс-службе регионального управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Теперь следователям и экспертам предстоит выяснить причины масштабной аварии и принять соответствующее процессуальное решение.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / В петербургской Александровской больнице умер завотделением нейрохирургии

19.05 / Путин: заявления на выплату 10 тысяч рублей поданы на каждого второго российского ребенка

20.05 / Появилась возможность обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции в Москве онлайн

04.04 / Уменьшить проявления астмы способна растительная диета

09.04 / Началась видеоконференция стран ОПЕК+

22.05 / Факты и фейки: в Омске заперли целое общежитие из-за одного инфицированного

13.04 / Тестирование на COVID-19 может стать «территорией Дикого Запада»

01.04 / Спокоен и счастлив: Сергей Лазарев празднует день рождения

28.04 / Huawei запатентовала гибкий смартфон с двумя экранами

23.04 / Ни одна парламентская партия от госфинансирования не отказалась – НАПК

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска