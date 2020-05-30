 

Новый материал Ростеха позволит скрыть вооружение от радаров

30.05.2020, 11:09, Разное

Российский Ростех работает над созданием нового материала, позволяющего скрыть отечественное вооружение от вражеских радаров. Главной особенностью такого защитно-маскировочного экрана станет возможность создавать укрытия, имеющие различную форму и размеры.
Представители холдинга «Росэлектроника» отметили, что при производстве некоторых вооружений или военной техники используются тонкослойные конструкционные материалы со сниженным коэффициентом отражения. Эта разработка уже продемонстрировала эффективность на испытаниях, и ее приняли на снабжение МО РФ.

Защитно-маскировочный экран из данного материала не только скрывает военную технику от средств разведки, но и спасает от высокоточного оружия, боеприпасов кумулятивного действия или вооружения, функционирующего в верхней полусфере. При этом создаваемые укрытия имеют разные формы и размеры, что должно помочь в дезориентации врага.



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