ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

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30.05.2020, 11:08, Новости дня

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал новые региональные практики по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

Для проведения исследования использовались официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и Telegram-каналы. Институт обратил внимание на меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения в разных регионах, а также активность гражданского общества.

Среди мер в сфере здравоохранения отмечены усилия властей в Ставропольском крае, где подготовлено 2803 койки и Хабаровском крае, где в целом подготовлено 1474 койки. В Москве в ТЦ «Москва» оборудовано 2 тыс. коек в виде резервного госпиталя, включая 57 для интенсивной терапии.

В Московской области активно идет организация дополнительных центров диагностики коронавируса. Начинается проведение тестов на антитела: в первые дни будет делаться до 5 тыс. тестов в сутки, к 15 июня – до 20 тысяч. В Саратовской области проводится 3 тыс. тестов в день.

Продолжается процесс перепрофилирования предприятий. В Московской области компания Henkel РФ запускает производство санитайзеров, в Курской области компания «Бел-Поль» приступила к производству одноразовых медицинских масок, а в Ярославской области компания «Киматика» наладила выпуск ультрафиолетовых кварцевых облучателей «Эколампа».

Среди мер поддержки медицинского персонала произведены дополнительные выплаты врачам в Амурской области. На эти цели выделен 71 млн рублей из областного бюджета. Деньги получат медработники, которым не установлены выплаты за счет федерального бюджета. Также в области начались проверки по начислению выплат медицинским работникам. Министерство здравоохранения области проверяет правильность и своевременность перечисления стимулирующих выплат.

По всей стране проходят акции в поддержку медиков с участием гражданского общества. В Омской области состоялась акция «Спасибо врачам» для работников станции скорой медицинской помощи. Благодарность медикам выразили добровольцы волонтерского центра «Единой России» при участии активистов партии и «Молодой Гвардии». Медработникам вручили цветы и подарочные наборы для организации чаепития в перерывах и после трудовой смены.

В Санкт-Петербурге ассоциация выпускников СПбГУ собирает помощь медикам. Первыми товары на миллион рублей через ассоциацию получили врачи больницы Святого Георгия: в медучреждение поступили хозтовары и диваны.



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