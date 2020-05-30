 

Мнение: Тест №18. Психоалхимия. Разморозка. Второй поток

30.05.2020, 9:58, Разное

Места на второй поток нового теста можно купить ЗДЕСЬ.

Объявление на первый поток здесь.

Напишу пару слов для новичков и тех, кто не в курсе всех нюансов.

Внимательно смотрите дату и время проведения теста. Читайте все необходимые технические характеристики на странице, где покупаете место. Приходите на вебинар вовремя.

Первые 15 минут будет презентация, инфографика и рассказ моего ассистента о том, как проходить тест.

Полтора часа займет тестирование.

Письмо с ссылкой на вебинар придет сразу после оплаты. Но ссылка будет действовать, когда вебинар начнется, то есть завтра. Иногда ссылка попадает в папку спама, проверяйте. Если по какой-то причине ссылка не пришла, звоните в техподдержку площадки вебинар. Это нужно будет сделать сегодня, не дожидаясь завтра.

Вводите свой емейл верно, но если вдруг ошиблись, сразу пишите или звоните в техподдержку.

Пишите свою фамилию полностью, иначе вы не получите сертификат даже в случае набора баллов.

Во время тестирования работает чат.

Бывалые участники теста, давайте обсудим чат на тесте?

Редко обсуждаем, а эта активность тоже достойна внимания.

Источник: Эволюция



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