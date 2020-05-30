США разрывают отношения с ВОЗ

30.05.2020, 8:50, Новости дня

США разрывают отношения со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил президент Дональд Трамп.

По словам Трампа, ВОЗ не смогла осуществить “необходимые реформы”. Деньги, которые Вашингтон выделял ВОЗ, перенаправят в другие организации, отметил американский президент.

Более 120 стран мира 19 мая ​призвали провести полномасштабное независимое расследование причин возникновения и стремительного распространения коронавируса. Двухдневная Всемирная ассамблея здравоохранения обернулась очередным публичным противостоянием Вашингтона и Пекина. США обвинили руководство Китая и Всемирной организации здравоохранения в бездействии и череде просчетов, которые слишком дорого обошлись мировому сообществу.

Еще зимой Дональд Трамп сам хвалил Китай за своевременную и эффективную реакцию на вспышку новой болезни, но стоило ей перерасти в пандемию и добраться до США, как отношение изменилось. Теперь он называет ВОЗ “китайской марионеткой”.

Месяц назад Трамп заморозил американские вклады в ВОЗ – а это 400 миллионов долларов ежегодно.