 

США разрывают отношения с ВОЗ

30.05.2020, 8:50, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuСША разрывают отношения со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил президент Дональд Трамп.

По словам Трампа, ВОЗ не смогла осуществить “необходимые реформы”. Деньги, которые Вашингтон выделял ВОЗ, перенаправят в другие организации, отметил американский президент.

Более 120 стран мира 19 мая ​призвали провести полномасштабное независимое расследование причин возникновения и стремительного распространения коронавируса. Двухдневная Всемирная ассамблея здравоохранения обернулась очередным публичным противостоянием Вашингтона и Пекина. США обвинили руководство Китая и Всемирной организации здравоохранения в бездействии и череде просчетов, которые слишком дорого обошлись мировому сообществу.

Еще зимой Дональд Трамп сам хвалил Китай за своевременную и эффективную реакцию на вспышку новой болезни, но стоило ей перерасти в пандемию и добраться до США, как отношение изменилось. Теперь он называет ВОЗ “китайской марионеткой”.

Месяц назад Трамп заморозил американские вклады в ВОЗ – а это 400 миллионов долларов ежегодно. 



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