Разумовская из “Солдаток” получила предложение руки и сердца прямо на шоу

30.05.2020, 10:20, Разное

На протяжении всего шоу поклонники с

удовольствием наблюдают за развитием отношений старшины Романа Радченко и участницы Даши Разумовской. Как раз

к завершающему эпизоду шоу мужчина осознал серьезность своих чувств и готов к

решительным действиям.

Роман собирается сделать предложение Даше.

Согласится ли Разумовская связать свою жизнь с Радченко, зрители узнают уже в

это воскресенье.

Отметим, что незадолго до съемок в шоу

Даша Разумовская пережила болезненное расставание с возлюбленным. В интервью

девушка признавалась, что физические нагрузки, которым их подвергают на

проекте, вытесняют душевную боль.

Отношения участницы реалити-сериала “Солдатки”

длились два года. По словам Даши, идиллии мешала мама избранника. Потенциальная

свекровь была ею недовольна. Женщина

считала, что ее отпрыск может привести в дом невесту побогаче. “Хотя он учился

и нигде не работал”, – добавила Разумовская.

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Публикация от Дарья Разумовская (@_ya.boss_) 1 Май 2020 в 11:29 PDT

После разрыва бывший избранник некоторое время

изводил Дарью. Постоянно напоминал о себе сообщениями и звонками. Чтобы

испортить настроение девушке, парень присылал фото, на которых развлекался с

другими барышнями.