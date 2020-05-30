 

Певица Валерия пожаловалась на «дебильную аудиторию»

30.05.2020, 10:16, Новости дня

Певица Валерия пожаловалась на «дебильную аудиторию», привыкшую потреблять бессмысленный контент.

Валерия сообщила об этом в ходе телефонного разговора со своей коллегой Анитой Цой в развлекательном YouTube-шоу Comment Out.

  

По заданию шоу Цой должна была позвонить Валерии и произнести заготовленную авторами передачи фразу. Ей нужно было предложить Валерии провести прямой эфир в Instagram и устроить челленджи.

Валерия от участия в такой активности отказалась, однако признала, что с онлайн-стримами «нужно что-то делать» для «дебильной аудитории».

«Я понимаю, что, наверное, может быть, надо делать, что аудитория эта дебильная стала», – сообщила певица. Проведение челленджей певица назвала глупостью.

Позднее в своем профиле в Instagram Валерия по требованию подписчиков отметила свое заявление.

«(Назвала аудиторию дебильной) не свою, а ту, которая глотает тупой контент», – ответила она, отметив, что ее аудитория очень интеллигентная.



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