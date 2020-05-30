Павел Мясоедов рассказал, в каких случаях стоит чинить неисправный смартфон

30.05.2020, 10:09, Разное

Эксперт в области ремонта смартфонов дал несколько советов по поводу того, когда следует нести неисправное мобильное устройство на починку в салон. По словам директора компании «Интеллектуальный резерв» Павла Мясоедова, услугами специалистов таких сервисов предпочтительно воспользоваться, если смартфон имеет незначительные повреждения или его гарантийный срок еще действует.

Мобильное устройство следует отнести в сервис, если у него повреждено стекло, появились дефекты корпуса или произошел сбой в программном обеспечении. Перечисленные неисправности Павел Мясоедов называет незначительными, поскольку они не требуют финансовых затрат, а их устранение и починка занимают не так много времени.

Иного мнения Павел Мясоедов о замене деталей. По словам эксперта, если смартфон выпущен несколько лет назад, то установка определенного компонента может оказаться слишком дорогостоящей, поэтому в данном случае даже выгодно приобрести новый смартфон. Если мобильный аппарат упал в воду или разбился после падения с высоты, то нет гарантии, что специалист сервисного центра сможет его восстановить, а деньги за ремонт будут все равно потрачены.